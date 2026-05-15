Про це 24 Каналу розповів професор міжнародної політики Скотт Лукас, наголосивши, що хоч поки до переговорів на вищому рівні ще далеко, скоро це може відбутись. Як наслідок, підтримка України з боку США буде вигідна насамперед Вашингтону.

Дивіться також Наче з останніх сил: у Силах оборони Півдня сказали, до яких дій активно вдається ворог

Як виробництво дронів може змінити відносини України зі США?

Професор міжнародної політики зазначив, що Україна розігрує свої "карти", тобто дрони, якраз в той момент, коли американці майже використали усі свої запаси перехоплювачів через війну на Близькому Сході.

Раніше у Вашингтоні були спантеличені, коли Зеленський полетів до Катару. Президент України тоді пропонував дешевші способи захисту від іранських атак, ніж могли дати в США.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

І ось коли США втягнені у війну з Іраном і використали запаси ППО, можна їхати до них обговорювати дрони, і не лише для використання на Близькому Сході. А якщо США готуються до протистояння з Китаєм чи КНДР? Ось чому тривають переговори,

– пояснив він.

Лукас зауважив, що поки що діалог щодо співпраці між США та Україною відбувається на робочому рівні. Малоймовірно, що про їхні результати оголосить особисто міністр оборони США Піт Гегсет чи Дональд Трамп. Однак американський президент не буде завжди на своїй посаді.

Коли він піде, я маю надію, що американські державні інститути, військові, дипломати та американська розвідка зможуть працювати з Україною над тим, як вибудувати спільну систему колективної оборони та безпеки,

– наголосив професор міжнародної політики.

Цікаво! Водночас у США вже лунають заяви щодо ефективності української армії на вищому рівні керівництва. Зокрема, нещодавно держсекретар Марко Рубіо заявив, що наразі ЗСУ є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами в усій Європі.

Лукас додав, що зараз важливо слідкувати за американською позицією щодо гарантій безпеки для України. Раніше у Білому домі заявляли, що вони можливі лише за умови передачі Донецької області Росії. Однак тепер Україна може виставити свою умову – якщо американці хочуть співпрацювати у сфері дронів, наша країна має отримати гарантії безпеки та не буде віддавати Донеччину.

У США цікавляться українськими технологіями: деталі