За даними Reuters, це рішення ухвалили після серії атак іранських дронів та ракет.

Як США використовують українські технології для захисту?

Американські військові почали застосовувати українську систему управління та виявлення дронів Sky Map на авіабазі Принца Султана в Саудівській Аравії. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Розгортання цієї технології відбулося після серії атак іранських безпілотників і ракет, які завдали значних пошкоджень інфраструктурі бази та техніці, а також призвели до загибелі щонайменше одного військового. За інформацією джерел, українські військові спеціалісти вже прибули на базу та проводять навчання американських військових роботі із системою.

Sky Map – це сучасна платформа командування та управління, яка об’єднує дані з радарів, сенсорів і відеоспостереження для виявлення повітряних загроз. Вона дозволяє оперативно реагувати на атаки безпілотників, зокрема іранських "Шахедів", та координувати їхнє знищення.

Цю систему розробила українська компанія Sky Fortress після початку повномасштабної війни. Вона вже широко використовується на фронті в Україні, де довела свою ефективність у боротьбі з масованими атаками дронів.

Авіабаза Принца Султана, розташована приблизно за 640 кілометрів від Ірану, останнім часом зазнала хвиль атак безпілотників і ракет. Зокрема, під час одного з ударів було знищено літак радіолокаційного спостереження E-3, а також пошкоджено іншу військову техніку.

На базі вже використовуються різні системи протиповітряної оборони, зокрема платформа FAAD від Northrop Grumman та перехоплювачі Coyote від RTX. Водночас, за оцінками аналітиків, американська система ППО має певні вразливості, що і стало причиною залучення українських технологій.

У сфері протиракетної оборони США по всьому світу давні прогалини. Це добре розуміють, але проблему довгий час не вирішували,

– зазначив аналітик Hudson Institute Тімоті Волтон.

Що ще відомо про розвиток українських технологій?