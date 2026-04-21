Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що цілком реально створити гібридну систему з американськими радарами та українськими ракетами.

Чи замінять українські розробки Patriot у майбутньому?

Володимир Зеленський сказав, що Україна попросила ліцензію на ракети Patriot і прагне створити власну антибалістичну систему.

Балістичні ракети FP-7 та FP-9 ми точно зможемо виробляти. Питання тільки в тому, де роботи двигуни – виробництво масштабне, декілька футбольних полів, приховати його не зможемо. У Данії будується завод для цих двигунів. Очільник Fire Point Денис Штілерман сказав, що тривають випробування FP-7 на 300 кілометрів та FP-9 на 600 кілометрів,

– сказав Нарожний.

Дрони ефективні проти легких цілей: НПЗ, арсенали, сховища палива. Але для укріплених об’єктів потрібна велика боєголовка, що впаде на великій швидкості, щоб пробити бетонні укріплення.

Ворог має велику кількість систем ППО, які захищають Москву, Калінінград, Санкт-Петербург та окуповані території України. Є об’єкти, які СОУ не можуть вразити дронами. Коли востаннє українські сили били по Москві, це була відносно невелика кількість ударів і в основному били по периферії, де систем ППО немає.

Балістичні ракети дозволять бити по стратегічних об’єктах – Генштабу Росії, виробництву ракет у Москві. Збивати такі ракети буде небагато важче, ніж дрони.

Важливо! Президент Зеленський відреагував на заяву очільника Rheinmetall Арміна Паппергера про те, що українські дрони нібито виготовляють "домогосподарки на кухні". Він зазначив, що такі слова є проявом конкуренції, хоча й у некоректній формі. За словами президента, це свідчить про те, що це повне розуміння ситуації.

Для антибалістичної системи формату Patriot потрібні 3 компоненти: радар – раніше виробництво було в окупованому Сніжному; комп’ютеризована система управління, яка розраховує траєкторії об’єктів; та самі ракети з системою наведення та навігації.

"Твердопаливний двигун – великий крок вперед, але потрібна система наведення та навігації для відстежування ворожої ракети. Тут можуть бути великі проблеми. З огляду на давні роботи та можливий обмін інформацією між КБ "Луч" і Fire Point, за декілька місяців реально зробити аналог Patriot або ракету для нього – з американськими радарами й системами управління та українськими ракетами. Це точно швидко не буде, але такий сценарій абсолютно реальний", – сказав Нарожний.

