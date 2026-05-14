Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає офіційна сторінка Держдепу.

Рубіо наголосив, що війна із Росією стала поштовхом для України до розвитку нових тактик, методів, озброєння та технологій, які утворили "своєрідну гібридну асиметричну війну". Він вважає це вражаючим результатом.

Я маю на увазі, якщо подивитися, що росіяни втрачають уп’ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці, а Україна – менша країна і, власне, має меншу армію – хоча, щоб було зрозуміло, зараз українські збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі – очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули,

– заявив держсекретар США.

Рубіо також наголосив, що з обох сторін війни гине значна кількість людей, а на відновлення України, за його оцінками, може знадобитись близько двох десятиліть.

Водночас держсекретар відзначив надзвичайно великі втрати для російської економіки. Тоді як щомісячні втрати армії Росії становлять близько 15 – 20 тисяч загиблих солдатів – Рубіо назвав це вкрай високими показниками.

Також американець охарактеризував війну як надзвичайно жорстоку та наголосив, що США, включно із президентом та його командою готові сприяти її дипломатичному завершенню.

Наостанок він додав, що імпульс у мирних переговорах було втрачено з різних причин.

Важливо! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес зауважив, що наразі адміністрація Трампа не робить реальних кроків, аби допомогти Україні у завершенні війни. За його словами, Білий дім продовжує займати позицію Кремля й повторювати російські наративи. Тож, каже Годжес, наразі складно назвати США союзником України. Втім, генерал переконаний, що Росія припинить війну, коли всі олігархи навколо очільника Кремля, які утримують його при владі, відчують справжній біль й почнуть тиснути на Путіна.

Чи продовжать США посередництво у переговорах між Україною та Росією?

У тому ж інтерв'ю Рубіо зазначив, що адміністрація Дональда Трампа є відкритою до дипломатичного врегулювання російсько-української війни.

Американський лідер, каже держсекретар, зацікавлений у припиненні руйнівної для обох сторін війни. Тож США готові зіграти роль посередника у відновленні мирних переговорів між Україною та Росією.

Цікаво, що дещо раніше Марко Рубіо заявляв, що Штати не мають бажання витрачати свої ресурси на дипломатичні зусилля, які не дають результату. Однак додав, що Вашингтон не відмовляється від посередництва у дипломатичному діалозі.