Об этом сообщают Financial Times и CBS News со ссылкой на проекты документов и источники, знакомые с переговорами.

Что известно о возможном соглашении по дронам между Украиной и США?

Речь идет о меморандуме и заявлении о намерениях, которые разрабатывали Госдепартамент США, Пентагон, украинское Министерство обороны и госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина. Документ предусматривает временный экспорт украинских беспилотников в США для тестирования и оценки американскими военными.

В проекте указано, что Пентагон сможет запрашивать конкретные модели дронов для "тестирования и оценки", чтобы формировать будущие требования к американской армии. При этом беспилотники не планируют использовать в боевых операциях, а любые будущие закупки должны оформляться отдельными соглашениями.

В то же время документ открывает возможность для совместного производства украинских дронов в США. По данным CBS News, это может стать первым шагом к более широкому оборонному сотрудничеству между Киевом и Вашингтоном.

В преамбуле проекта соглашения отмечается "общий интерес в будущем совместном производстве, разработке или закупке украинских технологий", которые могут быть полезными для американских военных и одновременно масштабировать оборонные инновации Украины.

Идею более глубокого сотрудничества в сфере дронов украинская сторона предложила администрации Дональда Трампа еще в августе 2025 года после операции "Паутина". Тогда украинские спецслужбы дистанционно атаковали российские военные аэродромы дронами, которые были тайно доставлены на территорию РФ в грузовиках. В результате операции были уничтожены десятки российских самолетов.

Украинские чиновники считают, что сотрудничество с США будет выгодным для обеих стран. Американское финансирование может помочь Украине увеличить производство вооружения. По прогнозам Совета национальной безопасности Украины, в 2026 году оборонный потенциал производства страны может достичь 55 миллиардов долларов, однако пока Киев имеет финансирование только примерно на 15 миллиардов.

На какие именно технологии планируется сделать ставку?

Украинские производители также активно развивают технологии, на которые раньше не делали ставку в США. Один из производителей планирует изготовить более 3 миллионов FPV-дронов в 2026 году, тогда как США в 2025 году произвели около 300 тысяч таких беспилотников.

Отдельное внимание американцев привлекли украинские системы радиоэлектронной борьбы. В частности, компания Sine Engineering создала технологию, которая позволяет дронам работать без GPS и избегать глушения сигнала.

Некоторые украинские компании уже выходят на американский рынок. В марте один из крупнейших производителей дронов General Cherry подписал соглашение о совместном производстве беспилотников в США вместе с Wilcox Industries.

Пентагон также пригласил украинские компании к участию в программе Drone Dominance стоимостью 1,1 миллиарда долларов, которая направлена на поиск новых дронов для американской армии.

Несмотря на это, переговоры по более масштабной "дроновой сделки" между Киевом и Вашингтоном продвигаются непросто. По данным CBS News, украинские чиновники жаловались на "недостаток поддержки" со стороны отдельных представителей Белого дома и Пентагона, особенно после начала войны с Ираном.

Проект меморандума пока не создает юридически обязательных обязательств по финансированию, передачи технологий или закупок. Документ может действовать в течение двух лет после подписания.

В то же время новое соглашение значительно скромнее масштабного проекта drone deal на сумму до 50 миллиардов долларов, который Зеленский в течение года предлагал администрации Трампа.

Что известно о drone deal Украины и США?

Владимир Зеленский в апреле 2026 года рассказывал, что Украина предложила США уникальное соглашение по экспорту украинского оружия под названием drone deal. Речь идет о дронах и системах ПВО.

В издании Axios сообщали, что Украина предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими дронами еще в 2025 году, но тогда американцы не оценили эту инициативу.

Уже теперь США развернули Sky Map для борьбы с беспилотниками на авиабазе в Саудовской Аравии после атак иранских дронов. Система, разработана украинской компанией, интегрирует данные для выявления и уничтожения воздушных угроз.