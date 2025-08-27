Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Чиновник в очередной раз напомнил о так называемых первопричинах проведения "СВО".

Что в Кремле думают о миротворцах?

Во время общения с журналистами Песков заявил, что Россия негативно относится к размещению странами Европы своих войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Это якобы уже обсуждали на разных уровнях.

Собственно, не существует европейских военных – существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО,

– отметил представитель Кремля.

Ссылаясь на это он вспомнил, что "продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры в Украину" и стало одной из так называемых первопричин "конфликтной ситуации".

Песков также считает, что обсуждать детали будущих гарантий безопасности в публичном формате "неполезно для общей результативности".

Размещение миротворцев в Украине: последние новости

Владимир Зеленский подчеркнул важность присутствия "великих держав" среди стран, которые могут направить военные подразделения в Украину, и отметил, что главной гарантией безопасности остается собственная армия.