Гарантии безопасности в частности могут предусматривать размещение в Украине военного контингента. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что сценарий появления иностранных войск вполне реален.

Какие войска союзники могут направить в Украину?

По мнению Тимочко, эффективным будет сценарий, если на территорию нашего государства прибудут коллективные войска, а не отдельные иностранные контингенты. Речь идет о наличии совместных подразделений, командования, управления, когда и командиры, и военные высоких звеньев будут брать на себя ответственность и совместно выполнять задачи.

"Если это будет отдельный контингент войск и произойдет агрессия против Украины, то возникнет много вопросов, кто из них будет готов приобщаться к боевым действиям. Если же будет совместное командование, то даже, если часть войск "обнажит" определенное направление, его будет легко перекрыть, а принятие решений будет быстрым и командным", – считает Тимочко.

Заметьте! Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко назвал три составляющие гарантий безопасности, которые могут оказаться действенными. Они предусматривают базирование в Украине военного ресурса союзников, создание щита ПВО, развитие украинского ВПК при содействии партнеров.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что все будет зависеть от того, какие именно подразделения прибудут на территорию Украины: пехотные, мотопехотные, авиационные или ракетные.

Если это будет авиация, артиллерийские, ракетные и инженерные войска – это совершенно другая история. Потому что они будут совместно с нами выстраивать многоэшелонную оборону с применением своих сверхсовременных технологий с воздуха, на земле,

– подчеркнул Тимочко.

Такую оборону, по его словам, российская армия уже при первом натиске не сможет резко преодолеть. А это значит, что у Украины будет время для того, чтобы провести превентивные действия.

Гарантии безопасности для Украины: что известно?