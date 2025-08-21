Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах и дипломат Владимир Огрызко, подчеркнув, что нельзя, например, от Финляндии ожидать того, на что способна Великобритания или Франция (государства, которые обладают ядерным арсеналом).

Смотрите также Миротворческая миссия в Украине: Blooomberg пишет, что 10 стран отправят войска для защиты

Гарантии безопасности: какие они должны быть?

Украина в случае заключения мирного соглашения должна иметь гарантии безопасности. Один из способов обеспечить ее защиту в послевоенный период и сдерживать в дальнейшем Россию от вооруженной агрессии является размещение иностранного военного контингента. Первыми о такой возможности заговорили Великобритания и Франция.

"Идею размещения миротворческих войск в Украине можно реализовать. Моя идея заключается в другом: чтобы их разместить вдоль международно признанных границ Украины, а для этого Россия будет вынуждена отползти с оккупированных территорий. Должен быть выстроен оборонительный вал от Норвегии до Болгарии. Должны быть сосредоточены войска, включая тактическое ядерное оружие", – озвучил Огрызко.

Именно таким образом, по убеждению дипломата, можно сдерживать в будущем агрессора. Другие варианты, по его мнению, неэффективны. Огрызко отметил, что если Путин хвастается, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси, то должен быть зеркальный ответ на это со стороны США и Европы.

Он напомнил, как недавно Трамп показал хороший пример, когда на угрозы Медведева развязать войну с США ответил размещением американских атомных подводных лодок. Тогда американский лидер публично заверил, что Штаты готовы к ядерной войне с Россией. Отметим, что на днях Трамп высказался и относительно участия США в гарантиях безопасности для нашего государства.

Он сказал, что найдет форму, каким образом будет помогать Украине. Каждое государство в этой системе обеспечения безопасности Украины найдет свою роль. Если это будет прописано в конкретной плоскости, а не как общий разговор, тогда будут реальные гарантии,

– подчеркнул Огрызко

Миротворческая миссия в Украине: готовы ли союзники прислать войска?