Министр обороны Великобритании Джон Гилли рассказал о задачах "коалиции желающих" в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Миссию британских миротворцев в Украине изменили: какие теперь задачи они получили

Когда Британия направит в Украину миротворцев?

По словам Гилли, "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы гарантировать стабильность и безопасность.

В случае прекращения огня мы готовы направить британские войска в Украину. Они готовы к действию, они готовы действовать с первого дня,

– сказал Гилли.

В то же время министр воздержался от четкого ответа на вопрос, как будут действовать британские военные в случае нового нападения России, но отметил, что они будут иметь право на самооборону.

Главной задачей объединения, созданного Великобританией и Францией, Гили назвал обеспечение того, чтобы Украина чувствовала себя защищенной и могла восстанавливать свои Вооруженные силы, усиливая способность сдерживать Россию в будущем.

Силу Украины он назвал главным сдерживающим фактором от нового вторжения.

Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выразил скептицизм относительно эффективности миротворческого контингента в Украине