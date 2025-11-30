Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку экс-министра обороны Великобритании Гранта Шаппса для The Times.
Отправит ли Британия войска в Украину?
Грант Шаппс объяснил, что решение о возможном направлении британских военных в Украину будет зависеть от того, будет ли достигнут "реальный мир, который потребует поддержки".
Он также предостерег, что Путин может воспринять любую договоренность не как окончательное урегулирование, а как паузу для перевооружения, перегруппировки и подготовки к новому наступлению – аналогично тому, что произошло после аннексии Крыма.
Мы не можем брать на себя обязательства по размещению британских войск, не увидев окончательного соглашения,
– подчеркнул Шаппс.
По его словам, если документ окажется выгодным для Москвы, Лондону стоит очень взвесить решение об отправке даже одного британского военнослужащего в Украину.
Вторым важным фактором является количество войск, ведь крупномасштабное и длительное развертывание серьезно напряжет силы Британии.
В то же время целенаправленная миссия под руководством коалиции вполне достижима.
Сейчас ключевой вопрос касается формата возможных обязательств – идет ли речь о краткосрочном развертывании, или о постоянном присутствии на новой линии разграничения. По мнению Шаппса, действующая версия мирного плана скорее намекает на второй сценарий.
Долгосрочное развертывание сил высокой готовности невозможно осуществить только на доброй воле и оптимизме. Для этого нужны люди, оборудование и предсказуемое финансирование, а не только пресс-релизы,
– отметил экс-чиновник.
Он также обратил внимание на отсутствие финансовых гарантий и отметил, что в плане нет ни одного упоминания о расходах на оборону на уровне 5% ВВП, как было обещано Дональду Трампу.
Европейские миротворцы в Украине: последние новости
Ранее Украина уже просила европейские страны направить войска, в частности для обороны границы с Беларусью. Тогда правительства Франции и Великобритании пообещали помощь в рамках мирного урегулирования.
По данным The Guardian, Великобритания готова использовать все военные возможности для поддержки Украины после войны. В частности, первые 50 бронированных машин Ajax развернут на восточном фланге НАТО.
В начале сентября европейское военное командование также подготовило план размещения сил в Украине, который предусматривает создание двух сухопутных группировок. Как сообщает The Wall Street Journal, украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО.