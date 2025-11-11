Европейцы негативно восприняли идею миротворцев в Украине, поэтому лидеры должны прислушиваться к ним. Политолог-международник Максим Яли озвучил 24 Каналу мнение, что в Европе боятся за свою безопасность, потому что шантаж России также сработал в этом вопросе.

Какая главная причина?

Максим Яли отметил, что с помощью различных заявлений, материалов в СМИ испытывается общественное мнение. К сожалению, результаты оказались негативными для Украины. Большинство граждан в европейских странах, в частности, ключевых для принятия такого решения, не поддерживают отправки военного контингента в Украину. На это есть причины.

Главная причина – шантаж Путина сработал. Потому что они опасаются, что это будет расценено как привлечение государства к войне с Россией. Соответственно они видят риски для своей национальной безопасности,

– подчеркнул он.

Авторитарные государства, например, Россия, пренебрегают общественным мнением. Решения там принимаются быстро и единодушно. Демократические страны учитывают позицию людей. Эта тема исчезла с повестки дня, потому что европейцы не поддерживают эту идею.

Возможно, если сложатся новые благоприятные условия для переговоров и достижения прекращения огня, эта тема может вернуться на повестку дня. Однако сейчас это не актуально для Европы.

Миротворцы в Украине: последние новости