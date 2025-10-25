Уже несколько месяцев во Франции "российскую угрозу" воспринимают серьезно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
Как в армии Франции оценивают готовность к развертыванию в Украине?
Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины,
– заявил Шиль во время слушаний перед членами Комитета обороны Национального собрания.
Шиль отметил, что армия способна реагировать на три уровня тревоги, включая возможную отправку контингента в Украину. Он упомянул "национальный уровень чрезвычайной ситуации" с 7000 солдатами, готовыми к выезду от 12 часов до 5 дней, в частности, для "национальных суверенных миссий", а также о "Союзных силах быстрого реагирования" (ARF) от НАТО.
По информации издания, Франция уже несколько месяцев серьезно оценивает "российскую угрозу" на национальном, европейском и международном уровнях, как на фронте, так и в информационном пространстве.
Бывший начальник штаба ВС Франции Тьерри Буркхард в июле отмечал, что Кремль рассматривает Францию как одну из своих приоритетных целей. Его преемник Фабьен Мандон также высказал критику в адрес России, подчеркнув необходимость перевооружения французской армии.
"Коалиция желающих" продолжает наработки миротворческой миссии
"Коалиция желающих" разработала план давления на Россию до конца года. Он включает новые санкции, в частности в отношении российских нефти и газа, а также использование ее замороженных активов.
Украина получит 5000 ракет для укрепления ПВО и больше дальнобойного оружия.
Также "Коалиция желающих" продолжит работу над гарантиями безопасности для Украины, в частности через проведение миротворческой миссии.