Уже несколько месяцев во Франции "российскую угрозу" воспринимают серьезно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Смотрите также В МИД скептически относятся к идее отправки миротворцев ООН в Украину после перемирия

Как в армии Франции оценивают готовность к развертыванию в Украине?

Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины,

– заявил Шиль во время слушаний перед членами Комитета обороны Национального собрания.

Шиль отметил, что армия способна реагировать на три уровня тревоги, включая возможную отправку контингента в Украину. Он упомянул "национальный уровень чрезвычайной ситуации" с 7000 солдатами, готовыми к выезду от 12 часов до 5 дней, в частности, для "национальных суверенных миссий", а также о "Союзных силах быстрого реагирования" (ARF) от НАТО.

По информации издания, Франция уже несколько месяцев серьезно оценивает "российскую угрозу" на национальном, европейском и международном уровнях, как на фронте, так и в информационном пространстве.

Бывший начальник штаба ВС Франции Тьерри Буркхард в июле отмечал, что Кремль рассматривает Францию как одну из своих приоритетных целей. Его преемник Фабьен Мандон также высказал критику в адрес России, подчеркнув необходимость перевооружения французской армии.

"Коалиция желающих" продолжает наработки миротворческой миссии