Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.

Как в Украине реагируют на идею отправки миротворцев ООН?

Во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины вспомнил об идее президента Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок по развертыванию миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира.

Мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня,

– сказал Тихий.

По его мнению, этот механизм уже продемонстрировал свою неэффективность.

Что об отправке миротворцев сказала Анналена Бербок?