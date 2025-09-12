Владимир Путин заявил, что солдаты украинских партнеров на территории Украины станут легитимными целями для России, даже в рамках гарантий безопасности. Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд рассказал 24 Каналу, что таким образом диктатор пытается запугать западное общество.

Как Путин пытается запугать Запад?

Андреас Умланд заметил, что гарантии безопасности, о которых сейчас говорят на Западе, касаются будущего. Они имеют целью предотвратить повторную эскалацию и гарантировать мир в Украине после прекращения огня.

Возникает вопрос, если эскалация все же произойдет, как будет вести себя Россия и будет ли существовать риск для войск (западных партнеров – 24 Канал), если они будут находиться на территории Украины,

– сказал он.

По словам аналитика, ответ очевиден, ведь, угрозами атаковать иностранные силы, Путин пытается оказать психологическое давление на западное общество, чтобы там не поддерживали гарантии безопасности для нашего государства.

Когда Запад развернет свои войска в Украине?

Есть предположение, что западные войска могут разместить на территории Украины после подписания мирного соглашения. Однако Умланд сомневается, что это возможно в больших масштабах.

Великобритания и Франция уже четко заявили, что готовы направить свои войска. Они уже не могут отказаться от этой позиции, если, конечно, в этих странах не произойдет внутриполитических изменений. Однако определенное количество военных все же будет в Украине после прекращения огня, но это присутствие не будет значительным,

– отметил он.

Это, вероятно, будет иметь символическое влияние. А что касается реальной поддержки, то наше государство может получать от партнеров необходимое вооружение и финансы для повышения зарплат украинским военнослужащим.

Поэтому солдат западных партнеров Украины, возможно, будут размещать в западных регионах Украины.

По мнению аналитика, если бы партнеры нашего государства смогли защитить воздушное пространство Украины в этой части, то это стало бы значительной помощью, ведь позволило бы перенаправить военные ресурсы Сил обороны на восточные и южные регионы.

Что известно о размещении иностранных войск в Украине?