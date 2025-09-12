Володимир Путін заявив, що солдати українських партнерів на території України стануть легітимними цілями для Росії, навіть у межах гарантій безпеки. Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд розповів 24 Каналу, що таким чином диктатор намагається залякати західне суспільство.

Дивіться також Тактика салямі: як Путін випробовує Захід, атакуючи дронами Польщу, – Sky News

Як Путін намагається залякати Захід?

Андреас Умланд зауважив, що гарантії безпеки, про які зараз говорять на Заході, стосуються майбутнього. Вони мають на меті запобігти повторній ескалації та гарантувати мир в Україні після припинення вогню.

Постає питання, якщо ескалація все ж відбудеться, як поводитиме себе Росія і чи існуватиме ризик для військ (західних партнерів – 24 Канал), якщо вони перебуватимуть на території України,

– сказав він.

За словами аналітика, відповідь очевидна, адже, погрозами атакувати іноземні сили, Путін намагається чинити психологічний тиск на західне суспільство, щоб там не підтримували гарантії безпеки для нашої держави.

Коли Захід розгорне свої війська в Україні?

Є припущення, що західні війська можуть розмістити на території України після підписання мирної угоди. Однак Умланд сумнівається, що це можливо у великих масштабах.

Велика Британія та Франція вже чітко заявили, що готові направити свої війська. Вони вже не можуть відмовитися від цієї позиції, якщо, звісно, у цих країнах не відбудеться внутрішньополітичних змін. Проте певна кількість військових все ж буде в Україні після припинення вогню, але ця присутність не буде значною,

– зазначив він.

Це, ймовірно, матиме символічний вплив. А щодо реальної підтримки, то наша держава може отримувати від партнерів необхідне озброєння та фінанси для підвищення зарплат українським військовослужбовцям.

Тож солдатів західних партнерів України, можливо, розміщатимуть у західних регіонах України.

На думку аналітика, якби партнери нашої держави змогли захистити повітряний простір України у цій частині, то це стало б значною допомогою, адже дозволило б перенаправити військові ресурси Сил оборони на східні та південні регіони.

Що відомо про розміщення іноземних військ в Україні?