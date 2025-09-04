Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Сигнал відчаю, – політолог сказав, чому Росія показала Януковича саме зараз

Як у Росії реагують на гарантії безпеки для України?

Під час брифінгу на Східному економічному форумі речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва не буде обговорювати жодні ідеї щодо розміщення іноземних військ в Україні.

Це потрібно їм (Заходу – 24 Канал) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції,

– сказала Захарова.

За словами російської речниці, іноземна інтервенція є "докорінно неприйнятною і підриває безпеку", а отже, Росія категорично відкидає обговорення таких гарантій.

Крім того, Захарова відреагувала на прохання Києва щодо міжнародних гарантій безпеки. Вона заявила, що такі кроки можуть перетворитися на "гарантії небезпеки" для всього європейського континенту.

Окрім цього, у Лаврова розкритикували позицію США, які схвалили можливість продажу Україні ракет та іншого озброєння. МЗС Росії звинуватило Вашингтон у подвійних стандартах і зазначила, що рішення суперечить заявам про прагнення до врегулювання конфлікту.

Чи будуть іноземні війська в Україні?