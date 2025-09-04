Однак відмовився розкривати деталі домовленостей, щоб "не робити Путіна більш обізнаним". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також У Німеччині припустили, що Трамп може долучитися до саміту "коаліції охочих" у Парижі

Що сказав Гілі про війну в Україні?

За словами міністра оборони Британії, усі плани та зобов’язання щодо відправки літаків, кораблів чи військ до України є значними та реальними.

Я щойно головував на зустрічі понад 30 міністрів оборони в рамках "Коаліції охочих" і відчуваю величезну повагу з боку міністрів оборони з країн Європи й не тільки до мужності, з якою українці, як військові, так і цивільні, продовжують боротися з незаконним вторгненням Путіна,

– сказав Гілі.

Він наголосив, що головний меседж зустрічі міністрів "Коаліції охочих" – це рішучість бути з Україною та українським народом у його боротьбі стільки, скільки знадобиться, а також рішучість працювати зараз, щоб забезпечити мир, коли він настане.

Як повідомив Гілі, країни, що брали участь в обговоренні, яке він очолював вдень 3 вересня разом з українським міністром оборони Денисом Шмигалем, рішуче налаштовані не розголошувати деталі планів, тому що це лише надасть додаткову інформацію Путіну.

Війна Росії проти України: що варто знати