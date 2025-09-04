Однак відмовився розкривати деталі домовленостей, щоб "не робити Путіна більш обізнаним". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та "Інтерфакс-Україна".
Що сказав Гілі про війну в Україні?
За словами міністра оборони Британії, усі плани та зобов’язання щодо відправки літаків, кораблів чи військ до України є значними та реальними.
Я щойно головував на зустрічі понад 30 міністрів оборони в рамках "Коаліції охочих" і відчуваю величезну повагу з боку міністрів оборони з країн Європи й не тільки до мужності, з якою українці, як військові, так і цивільні, продовжують боротися з незаконним вторгненням Путіна,
– сказав Гілі.
Він наголосив, що головний меседж зустрічі міністрів "Коаліції охочих" – це рішучість бути з Україною та українським народом у його боротьбі стільки, скільки знадобиться, а також рішучість працювати зараз, щоб забезпечити мир, коли він настане.
Як повідомив Гілі, країни, що брали участь в обговоренні, яке він очолював вдень 3 вересня разом з українським міністром оборони Денисом Шмигалем, рішуче налаштовані не розголошувати деталі планів, тому що це лише надасть додаткову інформацію Путіну.
Війна Росії проти України: що варто знати
- Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в день укладання мирної угоди з Росією. Наразі коаліція з 35 держав обговорює це.
- Володимир Зеленський вважає можливим реалізацію корейського сценарію в Україні, коли країна може процвітати без підписання справжнього мирного договору, як це сталося з Південною Кореєю після Корейської війни.
- Тоді як російський диктатор Володимир Путін продовжує наполягати на своєму. Він заявив, що російські військові хочуть досягнути цілей так званої СВО, а все решту має другорядне значення. Однак очільник Кремля вкотре цинічно сказав, що його країна буцімто прагне мирного врегулювання.
- Щодо США, то американський лідер Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним. Він також зауважив, що якщо нічого не вийде стосовно врегулювання війни в Україні, то Штати займуть іншу позицію щодо Росії.