Що про участь Трампа у конференції кажуть у Німеччині?

На думку речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, президент США Дональд Трамп, імовірно, буде підключений до конференції щодо України у четвер, 4 вересня.

Є відповідні міркування,
– каже він.

У Парижі відбудеться зустріч "коаліції охочих". Близько 30 переважно європейських держав збереться 4 вересня вранці у гібридному форматі.

Що відомо про зустріч "коаліції охочих"?

  • Очікується, що 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч Дональда Трампа та лідерів країн ЄС.

  • Спочатку ЗМІ лише припускали, що до події може долучитися український президент, проте невдовзі участь Володимира Зеленського підтвердили офіційно.

  • Також на переговори запросили, зокрема, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

  • Фрідріх Мерц планує запропонувати Женеву як місто для переговорів між Україною та Росією.