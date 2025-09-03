Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ntv.

Що про участь Трампа у конференції кажуть у Німеччині?

На думку речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, президент США Дональд Трамп, імовірно, буде підключений до конференції щодо України у четвер, 4 вересня.

Є відповідні міркування,

– каже він.

У Парижі відбудеться зустріч "коаліції охочих". Близько 30 переважно європейських держав збереться 4 вересня вранці у гібридному форматі.

Що відомо про зустріч "коаліції охочих"?