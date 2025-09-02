Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.
Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика
Що Мерц сказав про переговори?
Федеральний канцлер Німеччини заявив, що у четвер, 4 вересня, під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі він запропонує місто для проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією.
Женева була б відповідним місцем для угоди про припинення вогню,
– сказав політик на пресконференції.
Фрідріх Мерц додав, що гарантії безпеки відіграватимуть роль. Він підкреслив, що братиме участь у четвергових переговорах дистанційно.
Що відомо про зустріч "коаліції охочих" у Парижі?
4 вересня в Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів за участю Володимира Зеленського. Зокрема, братимуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон.
Політики зустрінуться, щоб обговорити наступні кроки та те, що можна зробити для посилення тиску на Росію.
Україна вимагає від партнерів ухвалити конкретні гарантії безпеки. Така допомога може містити залучення миротворчих військ для стримування російського агресора.