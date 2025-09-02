Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що Мерц сказав про переговори?

Федеральний канцлер Німеччини заявив, що у четвер, 4 вересня, під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі він запропонує місто для проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією.

Женева була б відповідним місцем для угоди про припинення вогню,

– сказав політик на пресконференції.

Фрідріх Мерц додав, що гарантії безпеки відіграватимуть роль. Він підкреслив, що братиме участь у четвергових переговорах дистанційно.

Що відомо про зустріч "коаліції охочих" у Парижі?