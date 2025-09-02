Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что Мерц сказал о переговорах?
Федеральный канцлер Германии заявил, что в четверг, 4 сентября, во время встречи "коалиции желающих" в Париже он предложит город для проведения очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией.
Женева была бы подходящим местом для соглашения о прекращении огня,
– сказал политик на пресс-конференции.
Фридрих Мерц добавил, что гарантии безопасности будут играть роль. Он подчеркнул, что будет участвовать в четверговых переговорах дистанционно.
Что известно о встрече "коалиции желающих" в Париже?
4 сентября в Париже состоится встреча европейских лидеров с участием Владимира Зеленского. В частности, примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон.
Политики встретятся, чтобы обсудить следующие шаги и то, что можно сделать для усиления давления на Россию.
Украина требует от партнеров принять конкретные гарантии безопасности. Такая помощь может включать привлечение миротворческих войск для сдерживания российского агрессора.