Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Смотрите также В G7 сделали заявление о "пленках Миндича" и напомнили о ключевом условии движения Украины в НАТО

Смотрите также Трамп заявил, что США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР из-за "геноцида белых фермеров"

Почему Германия против возвращения России в "Большую семерку"?

По словам Мерца, нет предпосылок возвращать Россию в "Большую семерку". А в G7 никто, кроме США, этого не желает.

В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу,

– сказал лидер Германии.

Справка. В G7 входят такие страны: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Такое заявление сделал Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

Россия может вернуться в "Группу семи", но это решение может быть согласовано только на основе консенсуса. Журналисты указали, что Макрон придерживается похожего мнения.

Почему Россию выгнали из "Большой семерки"?

Это произошло в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда G8 превратилась в G7.

Дональд Трамп пытался вернуть Россию во время своего первого срока и говорит об этом снова.

Мирный план из 28 пунктов предусматривает возвращение России в "Группу семи", предлагает поэтапную отмену санкций, заключение с США долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве для "взаимного развития" в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

Из G20 Россию не исключили, но Путин в последний раз приезжал на саммит этого объединения в 2019 году. В Южную Африку он отправил представителей – российскую делегацию возглавил один из заместителей главы администрации Путина.

Что известно о последнем саммите G20?

22 ноября в Йоханнесбурге начался саммит "Большой двадцатки", который длился два дня. Африка принимала его впервые в своей современной истории.

Впрочем, США бойкотировали встречу – из-за разногласий с ЮАР.

Интересно, что именно Америка должна председательствовать в G20 с 1 декабря 2026 года. Из-за бойкота президент ЮАР Рамафоса символически передал председательство "пустому стулу".