Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Почему Германия против возвращения России в "Большую семерку"?
По словам Мерца, нет предпосылок возвращать Россию в "Большую семерку". А в G7 никто, кроме США, этого не желает.
В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу,
– сказал лидер Германии.
Справка. В G7 входят такие страны: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.
Такое заявление сделал Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.
Россия может вернуться в "Группу семи", но это решение может быть согласовано только на основе консенсуса. Журналисты указали, что Макрон придерживается похожего мнения.
Почему Россию выгнали из "Большой семерки"?
Это произошло в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда G8 превратилась в G7.
Дональд Трамп пытался вернуть Россию во время своего первого срока и говорит об этом снова.
Мирный план из 28 пунктов предусматривает возвращение России в "Группу семи", предлагает поэтапную отмену санкций, заключение с США долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве для "взаимного развития" в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.
Из G20 Россию не исключили, но Путин в последний раз приезжал на саммит этого объединения в 2019 году. В Южную Африку он отправил представителей – российскую делегацию возглавил один из заместителей главы администрации Путина.
Что известно о последнем саммите G20?
22 ноября в Йоханнесбурге начался саммит "Большой двадцатки", который длился два дня. Африка принимала его впервые в своей современной истории.
Впрочем, США бойкотировали встречу – из-за разногласий с ЮАР.
Интересно, что именно Америка должна председательствовать в G20 с 1 декабря 2026 года. Из-за бойкота президент ЮАР Рамафоса символически передал председательство "пустому стулу".