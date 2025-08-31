Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела Financial Times.

Що відомо про нову зустріч Дональда Трампа з лідерами Європи та Зеленським?

У четвер, 4 вересня, президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч Дональда Трампа, лідерів країн ЄС. Ймовірно, до французької столиці приїде й Володимир Зеленський. Як повідомили посадовці, які ознайомлені з планами, на переговори запросили всіх, хто був присутній на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня. Серед запрошених – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та фон дер Ляєн.