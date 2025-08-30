В інтерв'ю Daily Caller Дональд Трамп заявив, що війна в Україні ще деякий час триватиме, оскільки ані Путін, ані Зеленський не готові її зупиняти, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп про Путіна і Зеленського?
Політик знову порівняв президентів Росії та України з "дітьми на майданчику", які ненавидять один одного. Вони вперто безупинно "гойдаються", а через деякий вже самі раді зупинитися. "Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", – додав Трамп.
Він зауважив, що це "суперництво на майданчику" триває вже давно, і багато людей загинуло.
Нагадаємо, що на початку червня Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "божевільною бійкою маленьких дітей у парку".
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?
- Після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня та саміту із Зеленським та європейцями у Білому домі 18 серпня США почали готувати двосторонню зустріч лідерів України та Росії.
- Зазначалося, що саме російський диктатор наполягав, аби перед тристоронньою була двостороння зустріч.
- Володимир Зеленський погодився зустрітися з очільником Кремля без будь-яких попередніх умов.
- Тим часом у Москві висунули умови для зустрічі на рівні лідерів. Мовляв, вона має бути підготовлена. На ній повинні вже бути фіналізовані напрацювання щодо мирної угоди.
- ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп усвідомив, що його мирні зусилля не приносять результату. Політик має намір тимчасово вийти з переговорів, допоки одна зі сторін конфлікту не проявить більшу гнучкість. Чиновники у Білому домі незадоволені тим, що Європа та Україна вимагають від Росії нереалістичних поступок.