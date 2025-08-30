В интервью Daily Caller Дональд Трамп заявил, что война в Украине еще некоторое время будет продолжаться, поскольку ни Путин, ни Зеленский не готовы ее останавливать, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп о Путине и Зеленском?
Политик снова сравнил президентов России и Украины с "детьми на площадке", которые ненавидят друг друга. Они упорно безостановочно "качаются", а через некоторое уже сами рады остановиться. "Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", – добавил Трамп.
Он отметил, что это "соперничество на площадке" продолжается уже давно, и много людей погибло.
Напомним, что в начале июня Дональд Трамп назвал войну России против Украины "безумной дракой маленьких детей в парке".
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
- После встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа и саммита с Зеленским и европейцами в Белом доме 18 августа США начали готовить двустороннюю встречу лидеров Украины и России.
- Отмечалось, что именно российский диктатор настаивал, чтобы перед трехсторонней была двусторонняя встреча.
- Владимир Зеленский согласился встретиться с главой Кремля без каких-либо предварительных условий.
- Между тем в Москве выдвинули условия для встречи на уровне лидеров. Мол, она должна быть подготовлена. На ней должны уже быть финализированы наработки по мирному соглашению.
- СМИ пишут, что Дональд Трамп осознал, что его мирные усилия не приносят результата. Политик намерен временно выйти из переговоров, пока одна из сторон конфликта не проявит большую гибкость. Чиновники в Белом доме недовольны тем, что Европа и Украина требуют от России нереалистичных уступок.