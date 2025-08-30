Чиновники Белого дома теряют терпение в отношении европейских лидеров, которых они обвиняют в том, что те подталкивают Украину требовать от России нереалистичных территориальных уступок.

Окружение Трампа считает, что европейцы подталкивают Зеленского "тянуть время" в надежде на "лучшую сделку" – максималистскую позицию, которая только углубила войну.

После своих саммитов с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп неоднократно заявлял, что следующим шагом должна стать встреча Путина и Зеленского. Но пока что россияне отказываются.

В то же время украинцы не готовы обсуждать возможные территориальные уступки, пока россияне не сядут за стол переговоров.

Во время заседания правительства во вторник Трамп демонстрировал раздражение: "Все только позируют. Это полный бред", – сказал он.

Массированные авиаудары России по Киеву и атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы еще больше отдалили перспективу мира.

Возможно, ни одна из сторон этой войны еще не готова завершить ее. Президент хочет мира, но лидеры этих двух стран должны также к этому стремиться,

– заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Высокопоставленный чиновник сообщил Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность отойти от дипломатических усилий, пока одна или обе стороны не проявят большей гибкости.

"Мы просто будем наблюдать. Пусть воюют дальше, а мы посмотрим, что из этого получится", – сказал чиновник.