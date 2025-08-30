28 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ, вбивши 25 людей. Дональд Трамп особисто не коментував черговий злочин окупантів. У Білому домі передали його ставлення до того, що відбулося. За словами речниці Керолайн Левітт, президент США не здивований ударом по Києву та вважає, що жодна зі сторін конфлікту не готова завершити війну, передає 24 Канал.

Що відомо про нинішню позицію Трампа щодо війни в Україні?

Можливо, жодна зі сторін цієї війни ще не готова завершити її. Президент хоче миру, але лідери цих двох країн мають також цього прагнути,

– заявила прессекретарка Білого дому.

Високопоставлений посадовець повідомив виданню Axios, що Трамп серйозно розглядає можливість відійти від дипломатичних зусиль, доки одна або обидві сторони не виявлять більшої гнучкості.

"Ми просто будемо спостерігати. Нехай воюють далі, а ми подивимось, що з цього вийде", – сказав чиновник.

Після своєї зустрічі із Володимиром Путіним на Алясці та саміту з президентом України та лідерами Європи у Білому домі Трамп неодноразово заявляв, що наступним кроком має стати зустріч Путіна й Зеленського. Але наразі у Кремлі відкидають цю перспективу.

Водночас Володимир Зеленський наполягає, що обговорюватиме територіальні питання виключно з російським диктатором.

Під час засідання уряду у вівторок, 26 серпня, Трамп не приховував роздратування Україною, і Росією. "Усі тільки стають у позу. Це повна маячня", – скаржився він.

За даними Axios, чиновники Білого дому звинувачують європейців у тому, що ті підштовхують Україну вимагати від Росії нереалістичних територіальних поступок. Оточення Трампа вважає, що європейці переконують Зеленського "тягнути час" у надії на "кращу угоду".