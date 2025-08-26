Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Трамп відреагував на заяви росіян про Зеленського?

За словами журналістки, напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Володимира Путіна нібито не влаштовує укладання мирної угоди з президентом України, оскільки Москва вважає Зеленського "нелегітимним".

На цю заяву відреагував президент США Дональд Трамп. Він висловив сумнів у серйозності подібних заяв.

Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують,

– сказав американський лідер.

Трамп наголосив, що такі повідомлення російської сторони не мають жодного значення та підкреслив, що це лише гра на публіку.

Що передувало?