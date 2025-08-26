Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента США під час засідання уряду.

Чи продовжує США фінансувати Україну?

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не беруть участі у фінансуванні України, проте продовжують активно продавати озброєння країнам НАТО.

Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО – на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів,

– сказав американський лідер.

Президент США додав, що саме союзники несуть основний фінансовий тягар війни, тоді як Сполучені Штати зосереджуються на постачанні військової продукції.

За його словами, в його країні на замовлення Альянсу виробляють оборонне та наступальне озброєння. Виробництво включає також комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Трамп повідомив, що попит на американське озброєння залишається високим, попри те, що, мовляв, НАТО має багато інших варіантів.

Хто надає військову допомогу Україні?