Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента США во время заседания правительства.

Продолжает ли США финансировать Украину?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в финансировании Украины, однако продолжают активно продавать вооружение странам НАТО.

Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО – на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов,

– сказал американский лидер.

Президент США добавил, что именно союзники несут основное финансовое бремя войны, в то время как Сполученые Штаты сосредотачиваются на поставке военной продукции.

По его словам, в его стране по заказу Альянса производится оборонное и наступательное вооружение. Производство включает в себя также комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Трамп сообщил, что спрос на американское вооружение остается высоким, несмотря на то, что у НАТО есть много других вариантов.