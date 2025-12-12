Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции.
К теме Возраст – не проблема: у Трампа опубликовали результаты когнитивного и физического здоровья
Есть ли у Трампа проблемы со здоровьем?
Дональд Трамп иногда носит на руках пластырь из-за того, что за сутки он много кому жмет руки. Такое объяснение озвучила журналистам Кэролайн Левитт. В частности у президента США были повязки на тыльной части ладоней. Пресс-секретарь говорит, что Трамп "буквально постоянно жмет людям руки".
Также она объяснила, почему на руках президента появятся синяки.
Он также ежедневно принимает аспирин, о чем говорилось и в его предыдущих медицинских осмотрах, а это может способствовать образованию синяка, который вы видите,
– утверждает Левитт.
Напомним, Дональд Трамп считается самым старым президентом Соединенных Штатов. Когда срок его президентства закончится, то ему исполнится 82 года.
Что говорят врачи о состоянии здоровья Трампа?
Врачи действительно ранее говорили, что синяки на руках Дональда Трампа могут быть вызваны повреждением тканей из-за частых рукопожатий.
Однако в июле сообщалось, что американский лидер страдает хронической венозной недостаточностью. Это заболевание, которое довольно распространено среди пожилых людей, поражает вены на ногах – они не могут перекачивать кровь обратно к сердцу.
После медицинского осмотра, который прошел Дональд Трамп, врачи отметили, что он имеет "отличное состояние здоровья". Президент также сделал ежегодную вакцинацию.