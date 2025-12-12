Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции.

Есть ли у Трампа проблемы со здоровьем?

Дональд Трамп иногда носит на руках пластырь из-за того, что за сутки он много кому жмет руки. Такое объяснение озвучила журналистам Кэролайн Левитт. В частности у президента США были повязки на тыльной части ладоней. Пресс-секретарь говорит, что Трамп "буквально постоянно жмет людям руки".

Также она объяснила, почему на руках президента появятся синяки.

Он также ежедневно принимает аспирин, о чем говорилось и в его предыдущих медицинских осмотрах, а это может способствовать образованию синяка, который вы видите,

– утверждает Левитт.

Напомним, Дональд Трамп считается самым старым президентом Соединенных Штатов. Когда срок его президентства закончится, то ему исполнится 82 года.

Что говорят врачи о состоянии здоровья Трампа?