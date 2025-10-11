Соответствующие медицинские выводы сделал врач Шон Барбабелла, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

В каком состоянии американский лидер?

Обзор, длившийся около трех часов, состоялся в пятницу, 10 октября. В частности он включал лабораторные анализы, профилактические меры, передовые визуализационные исследования, ежегодную вакцинацию от гриппа и бустерную дозу от COVID-19.

Белый дом охарактеризовал визит Трампа в больницу в Бетесде, штат Мэриленд как "плановую оценку для поддержания здоровья", направленную на подготовку к будущим зарубежным поездкам.

К слову, Трамп отправляется на Ближний Восток уже на этих выходных, а в конце октября планирует посетить Азию.

В коротком отчете, распространенном вечером в пятницу, личный врач президента, Шон Барбабелла отметил, что глава Белого дома находится в "исключительном состоянии здоровья".

Президент Дональд Трамп сохраняет исключительное здоровье, демонстрируя сильные кардиоваскулярные, легкие, неврологические и физические показатели,

– подчеркнул врач.

К тому же, по выводам медиков, "кардиологический возраст" главы государства составляет на 14 лет меньше его фактического.

Почему здоровье главы Белого дома вызывает беспокойство?