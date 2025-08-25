79-летний президент не впервые скрывает синяки, которые, по объяснению Белого дома, появляются из-за большого количества рукопожатий и употребления аспирина, передает 24 Канал со ссылкой на Independent и Daily Beast.

Что известно о состоянии здоровья Трампа?

Так, в феврале 2025 года во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белый дом у Трампа была замечена большая гематома на тыльной стороне правой руки. В июле во время финала Клубного чемпионата мира ФИФА внимание привлекли его отечные лодыжки.

Их снова заметили и во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Отекшая лодыжка Трампа / Фото AP

22 августа в Вашингтоне во время выступления на выставке The People's House. Трамп пытался скрыть руку, складывая ее с левой, но во время выступления в Овальном кабинете яркий слой косметики все равно бросался в глаза.

В июле 2025 года в медицинском отчете подтвердили, что у президента США хроническая венозная недостаточность – распространенное среди людей старшего возраста состояние, при котором вены хуже справляются с кровотоком.

Врач президента отметил, что синяки являются незначительными и типичными для тех, кто принимает аспирин в рамках профилактики сердечно-сосудистых болезней.

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт неоднократно уверяла, что Трамп "остается в прекрасном здоровье", а его преданность работе видно ежедневно.

По ее словам, президент встречается с американцами и жмет им руки чаще, чем кто-либо из его предшественников.

Однако журналисты обращают внимание, что несмотря на обещания открытости, Белый дом избегает прямых ответов на вопросы о состоянии здоровья Трампа, а его врача так и не допустили к общению с прессой.