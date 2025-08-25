79-річний президент не вперше приховує синці, які, за поясненням Білого дому, з'являються через велику кількість рукостискань та вживання аспірину, передає 24 Канал із посиланням на Independent і Daily Beast.

Що відомо про стан здоров'я Трампа?

Так, у лютому 2025 року під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Білого дому у Трампа була помічена велика гематома на тильному боці правої руки. У липні під час фіналу Клубного чемпіонату світу ФІФА увагу привернули його набряклі щиколотки.

Їх знову помітили і під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Набрякла щиколотка Трампа / Фото AP

22 серпня у Вашингтоні під час виступу на виставці The People's House. Трамп намагався приховати руку, складаючи її з лівою, але під час виступу в Овальному кабінеті яскравий шар косметики однаково кидався в очі.

У липні 2025 року в медичному звіті підтвердили, що у президента США хронічна венозна недостатність – поширений серед людей старшого віку стан, при якому вени гірше справляються з кровотоком.

Лікар президента наголосив, що синці є незначними й типовими для тих, хто приймає аспірин у рамках профілактики серцево-судинних хвороб.

Прессекретарка Керолайн Левітт неодноразово запевняла, що Трамп "залишається у чудовому здоров'ї", а його відданість роботі видно щодня.

За її словами, президент зустрічається з американцями та тисне їм руки частіше, ніж будь-хто з його попередників.

Проте журналісти звертають увагу, що попри обіцянки відкритості, Білий дім уникає прямих відповідей на питання про стан здоров'я Трампа, а його лікаря так і не допустили до спілкування з пресою.