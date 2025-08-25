Під час брифінгу у Білому домі 25 серпня Дональд Трамп розповів про нову розмову із очільником Кремля, якому він дав розуміти, що "розчарований" через постійні російські атаки на українські міста, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про Путіна та його можливу зустріч із Зеленським?

Кожна моя розмова з Путіним – хороша, але потім, на жаль, бомбу скидають на Київ чи деінде, і тоді я дуже злюся через це,

– зізнався президент США.

Водночас американський лідер вірить у те, що очільник Кремля хоче закінчити війну. Про це, на думку Трампа, засвідчив візит диктатора на Аляску. Президент США підкреслив, що Путін не хотів приїздити до Америки, тому це була велика поступка з його боку.

Репортери також поцікавилися, чи будуть наслідки для Росії, якщо Путін і Зеленський не зустрінуться, Трамп відповів, що наслідки можуть бути дуже серйозними.

Наслідки можуть бути дуже серйозними, але побачимо, що з цього вийде. Цьому треба покласти край,

– сказав політик.

Що відомо про ймовірну зустріч Путіна і Зеленського?