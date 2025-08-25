Во время брифинга в Белом доме 25 августа Дональд Трамп рассказал о новом разговоре с главой Кремля, которому он дал понимать, что "разочарован" из-за постоянных российских атак на украинские города, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о Путине и его возможной встрече с Зеленским?

Каждый мой разговор с Путиным – хороший, но потом, к сожалению, бомбу сбрасывают на Киев или где-нибудь, и тогда я очень злюсь из-за этого,

– признался президент США.

Обратите внимание! Дональд Трамп ранее прокомментировал удар по американскому заводу электроники Flex в Мукачево.

В то же время, американский лидер верит в то, что глава Кремля хочет закончить войну. Об этом, по мнению Трампа, подтвердил визит диктатора на Аляску. Президент США подчеркнул, что Путин не хотел приезжать в Америку, потому это была большая уступка с его стороны.

Репортеры также поинтересовались, будут ли последствия для России, если Путин и Зеленский не встретятся, Трамп ответил, что последствия могут быть очень серьезными.

Последствия могут быть очень серьезными, но увидим, что из этого выйдет. Этому нужно положить конец,

– сказал политик.

Что известно о вероятной встрече Путина и Зеленского?