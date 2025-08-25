Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Президент назвал встречу со спецпредставителем Трампа "хорошей". Также отметил, что Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку.

Мы ценим, что Президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты – политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне.

Бесспорно, это был успешный саммит, демонстрация настоящего единства между Европой и Америкой. Украина, как и всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и наши команды активно занимаются ее наработкой. Ожидаем, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности.

Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве.

Для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности – соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое может значительно укрепить наши арсеналы. Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран.

И, конечно, гуманитарный трек. Возвращение всех похищенных детей. Очень надеемся, что Америка, Президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей.