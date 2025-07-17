Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Какую болезнь диагностировали у Трампа?

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга обнародовала заключение врача Трампа, в котором говорится о проведении ультразвукового исследования и комплексного обследования, в частности сосудистой диагностики.

Результаты показали, что у 79-летнего Трампа – хроническая венозная недостаточность. По данным Кливлендской клиники, это состояние, когда вены ног не справляются с перекачкой крови обратно к сердцу, что приводит к ее застою.

В то же время у Дональда Трампа не обнаружили признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, в частности закупорок сосудов.

На недавних фотографиях также были заметны синяки на тыльной стороне руки президента. По словам врача, эти следы соответствуют незначительному повреждению мягких тканей, вероятно, вызванном частыми рукопожатиями.

Напомним, ежегодный медосмотр Дональд Трамп проходил в апреле. Тогда его врач отметил в заключении, что состояние здоровья президента является "отличным".