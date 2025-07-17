Своими заявлениями Трамп пытается создать образ посредника. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Для чего Трамп делает такие заявления?

Игорь Рейтерович отметил, что Трамп хочет занимать роль посредника, но это невозможно. Однако республиканец делал заявление о том, что США будут поставлять оружие Украине. Это надежда, что рано или поздно он сможет посадить Путина за стол переговоров.

Потому что это больше попытка сформировать себе определенный образ, но это не соответствует действительности. Трамп и США по состоянию на сегодня на стороне Украины. В этом плане лидер Штатов не может быть нейтральным,

– подчеркнул он.

Также Трамп заявил, что Украина не должна нацеливаться на Москву. Вероятно, президент США все-таки оставляет для Путина возможность вести переговоры.

Трамп не просто так делает это заявление. С одной стороны, у него есть определенная иллюзия, что Путин одумается. И я не исключаю, что он может думать, что Кремль раньше поймет тщетность своих усилий по продолжению войны против Украины,

– предположил политолог.

Путин точно будет максимально использовать эти 50 дней. Для него любые уступки и шаги навстречу будут иметь вид проявления слабости. С другой стороны, вероятность по крайней мере начала переговоров раньше существует. Например, может кардинально измениться ситуация на фронте не в пользу России.