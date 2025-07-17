Своїми заявами Трамп намагається створити образ посередника. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Для чого Трамп робить такі заяви?

Ігор Рейтерович зазначив, що Трамп хоче займати роль посередника, але це неможливо. Однак республіканець робив заяву про те, що США будуть постачати зброю Україні. Це сподівання, що рано чи пізно він зможе посадити Путіна за стіл переговорів.

Тому що це більше спроба сформувати собі певний образ, але це не відповідає дійсності. Трамп і США станом на сьогодні на боці України. У цьому плані лідер Штатів не може бути нейтральним,

– підкреслив він.

Також Трамп заявив, що Україна не повинна націлюватися на Москву. Ймовірно, президент США все-таки залишає для Путіна можливість вести переговори.

Трамп не просто так робить цю заяву. З одного боку, у нього є певна ілюзія, що Путін одумається. І я не виключаю, що він може думати, що Кремль раніше зрозуміє марність своїх зусиль щодо продовження війни проти України,

– припустив політолог.

Путін точно буде максимально використовувати ці 50 днів. Для нього будь-які поступки і кроки назустріч будуть мати вигляд прояву слабкості. З іншого боку, ймовірність принаймні початку переговорів раніше існує. Наприклад, може кардинально змінитися ситуація на фронті не на користь Росії.