Политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, как проходили переговоры во Флориде. Она подчеркнула в какой форме будет происходить контакт с Кремлем в контексте переговоров.

Смотрите также Тет-а-тет Умерова и Уиткоффа и 5 часов разговоров об одном вопросе: СМИ раскрыли темы переговоров

Какие результаты принесли переговоры во Флориде?

Забелина отметила, что на переговорах в Соединенных Штатах обсуждались, в частности, вопрос проведения выборов в Украине в срок через 100 дней после завершения военного положения и, в частности, замораживание боевых действий по линии фронта.

Относительно атмосферы, которая царила на переговорах, то она была достаточно конструктивной. Такой же, как и на переговорах в Женеве,

– сообщила она.

Стороны должны были обсудить дискуссионные вопросы, в частности, выход из Донбасса украинских сил. Однако по этому вопросу, по словам политического обозревателя, стороны не пришли к конкретике.

Стоит знать. На переговорах 30 ноября в Майами, по сообщению западных СМИ, главная дискуссия развернулась по вопросу оккупированных территорий и президентских выборов. Однако источники издания "Бабеля", утверждают, что переговоры, которые длились почти семь часов, касались преимущественно "технических" вопросов. В частности, начальник Генштаба Андрей Гнатов рассказал о реальном состоянии на фронте и опроверг российскую пропаганду.

После этой встречи, 2 декабря, Стив Уиткофф должен провести разговор в Москве с Владимиром Путиным. Однако, по ее мнению, есть важный момент. Сначала США согласовывают с Украиной условия, которые выгодны Украине, а уже потом везут их в Москву, чтобы фактически поставить Путина перед фактом.

Кроме того, во время дискуссий с представителями России также в Арабских Эмиратах, где присутствовал, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов, с ними так же не общались с помощью вопросов. С ними скорее разговаривают на языке ультиматумов,

– подчеркнула она.

Несмотря на то, что во время переговоров во Флориде поднимались вопросы относительно, в частности, вступления Украины в НАТО, но договориться окончательно не удалось. Однако такой задачи и не было.

Какие вопросы украинская делегация должна обсудить с Трампом?

"В общем не планировалось достигать компромисса именно в таком составе делегаций. Основные чувствительные вопросы – территориальные, вступления в НАТО и т.д. – украинская сторона должна обсудить непосредственно с Дональдом Трампом", – отметила политический обозреватель.

В то же время вопрос вступления в НАТО и выхода из Донбасса или с других территорий даже если и будет обсуждать Украина, то, как отметила она, не согласится на это.

Сейчас в Россию повезут согласованную "рамку" договоренностей, потому что все равно консультации и встречи делегации Украины с американскими представителями еще продолжатся. Москве будут озвучены вопросы, по которым Киев готов по крайней мере рассматривать компромисс,

– сказала Юлия Забелина.

В то же время украинские представители очень хотят как можно быстрее провести встречу с американским президентом. Однако, вероятно, это не произойдет в ближайшие недели. Все будет зависеть от того, какую непубличную оценку услышит, в частности, Стивен Уиткофф в Кремле.

Публично российский диктатор заявил, что якобы отвергает предложения Украины и готов воевать "до последнего украинца". Однако в непубличной плоскости российские представители, по ее словам, готовы принимать к обсуждению даже план из 19 пунктов, который был согласован украинской и американской делегациями.

Что известно о переговорах во Флориде между Украиной и США?