Президент США назвал такой поступок "очень хорошим". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о вручении Нобелевской премии мира?

Трамп сообщил, что Мария Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира, позвонила ему и сказала, что принимает награду в его честь. По ее мнению, президент США заслуживает этого.

По словам американского лидера, он тогда не сказал "дайте ее мне". Однако отметил, что Мачадо была очень милой. Он также добавил, что помогал ей на этом пути и заверил, что рад, ведь спас миллионы жизней.

Вручение Нобелевской премии мира: коротко о главном