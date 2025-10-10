Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марии Корины Мачадо в соцсети Х.

Что написала Мачадо по Нобелевской премии мира, которую получила?

Мария Корина Мачадо написала, что присуждение ей Нобелевской премии мира 2025 является признанием борьбы всех венесуэльцев и толчком для завершения ее главной задачи: завоевания свободы страны.

Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!

– отметила лауреат награды.

Политик также подчеркнула, что сегодня венесуэльцы, как никогда ранее, рассчитывают на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на главных союзников в достижении свободы и демократии.

Как Трамп отреагировал на получение Мачадо Нобелевской премии мира?