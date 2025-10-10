Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марии Корины Мачадо в соцсети Х.
К теме Кто такая Мария Мачадо, которая победила Трампа, и за что получила Нобелевскую премию мира
Что написала Мачадо по Нобелевской премии мира, которую получила?
Мария Корина Мачадо написала, что присуждение ей Нобелевской премии мира 2025 является признанием борьбы всех венесуэльцев и толчком для завершения ее главной задачи: завоевания свободы страны.
Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!
– отметила лауреат награды.
Политик также подчеркнула, что сегодня венесуэльцы, как никогда ранее, рассчитывают на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на главных союзников в достижении свободы и демократии.
Обратите внимание! О том, почему Дональд Трамп одержим идеей получить Нобелевскую премию мира – читайте в материале.
Как Трамп отреагировал на получение Мачадо Нобелевской премии мира?
Норвежский Нобелевский комитет 10 октября объявил лауреата Нобелевской премии мира. Ею стала лидер демократического движения в Венесуэле – Мария Корина Мачадо.
Награду Мачадо вручили за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.
После этого в Белом доме раскритиковать Нобелевский комитет, сказав, что там якобы ставят "политику выше мира". В то же время у Трампа отметили, что президент США "будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизни".
Позже Дональд Трамп выложил видео в соцсети Truth Social, на котором российский президент Владимир Путин раскритиковал Нобелевский комитет за решение не предоставлять премию президенту США. За эти слова глава Белого дома публично поблагодарил главу Кремля.