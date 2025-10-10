10 октября Нобелевский комитет в Осло объявил лауреата Нобелевской премии мира. Им стала известная лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, оставив за бортом президента США Дональда Трампа, который хотел эту награду, пожалуй, больше всего в мире.

24 Канал рассказывает, что известно о Марии Корине Мачадо, которая обошла самого Трампа.

Что Трамп говорил о Мачадо и какая сейчас ситуация в Венесуэле?

Объявление победителя Нобелевской премии мира состоялось в 12 часов дня по Киеву, когда в США была еще глухая ночь и Дональд Трамп, скорее всего, спал. Учитывая это, он не мог оперативно прокомментировать событие в соцсетях. Но это не значит, что он не писал и не оценивал Мачадо раньше.



Скриншот сообщения Трампа в поддержку венесуэльской оппозиции

СМИ быстро нашли его пост за январь 2025 года, в котором Трамп поддержал венесуэльскую оппозицию и ее лидера.

Венесуэльская активистка за демократию Мария Корина Мачадо и избранный президент Гонсалес мирно выражают голоса и ВОЛЮ венесуэльского народа, вместе с сотнями тысяч людей, которые выходят на демонстрации против режима. Большое венесуэльско-американское сообщество в Соединенных Штатах преимущественно поддерживает свободную Венесуэлу и решительно поддерживала меня. Эти борцы за свободу не должны испытывать вреда и ДОЛЖНЫ оставаться в БЕЗОПАСНОСТИ и ЖИВЫМИ!

– написал Трамп, сопроводив свой твит фото с митингов с участием госпожи Мачадо.

К Венесуэле сейчас действительно приковано внимание мира, ведь американские ВМС по приказу Трампа сейчас блокируют страну и решают, будет ли достаточно обвинений режима Мадуро в наркоторговле для вторжения. В этой ситуации норвежский Нобелевский комитет поступил действительно очень тонко, отметив лидера венесуэльской оппозиции.

Кто такая Мария Мачадо и что о ней известно?

Полное имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года – Мария Корина Мачадо Париска, где Мачадо – фамилия отца, а Париска – матери. Она родилась 7 октября 1967 года в Каракасе в богатой и уважаемой семье. Ее мать была известным психологом, а отец – бизнесменом и занимался металлургией. Мария была старшей из 4 сестер.

Мария получила блестящее по местным стандартам образование. Сначала училась в католической школе для девушек в Каракасе, впоследствии продолжила обучение в США.

У нее диплом инженера-технолога Католического университета Андреса Белло (UCAB) как специалиста по финансам.

После получения диплома Мачадо преподавала на факультете промышленной инженерии родного университета, участвовала в World Fellows Program, программе подготовки лидеров Йельского университета.

Параллельно с образовательной работой и бизнесом Мария Мачадо отличилась и в гуманитарной сфере – еще в 1992 году она основала благотворительный фонд, который занимался проблемными детьми в Каракасе. Эта работа заложила основу для дальнейшей правозащитной деятельности. В 1993 она присоединилась к общественной организации Súmate (на русском – "Присоединяйся"), которая боролась за демократические изменения в Венесуэле, и стала ее лидером.

Критиковала режим Уго Чавеса

В начале 2000-х Súmate уже была одной из главных оппозиционных сил и выступала как жесткий критик режима Уго Чавеса – ультралевого популиста, который пришел к власти в 1999 году и принялся строить в стране свою версию социализма.

Пока были высокие цены на нефть, Чавесу удавалось поддерживать иллюзию успешных реформ и добиться, чтобы население не обращало внимания на нарушения свободы слова и прав человека. В 2002 оппозиция попыталась отстранить Чавеса от власти, но люди мятеж не поддержали и Чавес вернулся к власти, усилив репрессии.

Гнев Чавеса был направлен и на Súmate и персонально Марию Мачадо, хотя она не участвовала в мятеже и выступала тогда за мирную борьбу. Чавеса буквально раздражало, что молодая и успешная женщина (ее автократ настойчиво называл не иначе как "буржуазная дамочка", намекая на ее элитарное происхождение) его не боится и собирает большие митинги в Венесуэле. Также ее радушно принимали в США, Испании, Бразилии и других странах. И везде она жестко и по делу критиковала режим Уго Чавеса.



Мачадо и президент Буш в Овальном кабинете / Фото из X

На родине в 2005 году на нее завели уголовное дело, в то же время о ней как лидере венесуэльской оппозиции пишет New York Times, а президент Буш принимает в Овальном кабинете, чтобы "узнать мнение гражданского общества о демократических ценностях и распространении демократии, особенно в Венесуэле".

В 2006-м Мачадо обвинили в государственной измене, но судебный процесс так и не начался. Это еще больше добавило популярности Марии Мачадо и открыло общественному деятелю путь в большую политику.

11 февраля 2010 года Мачадо ушла с должности главы Súmate и выдвинула свою кандидатуру в Национальную ассамблею (парламент Венесуэлы, – 24 Канал). На выборах Мачадо победила с мощным результатом в 85%, набрав 235 259 голосов и установив национальный рекорд народной поддержки для элекционного цикла.

В парламенте Мария Мачадо продолжила оппонировать авторитарному режиму Уго Чавеса и разоблачать его аферы и преступления.

В 2012 году политик снова бросает вызов Чавесу, на этот раз на президентских выборах. Но, похоже, переоценила собственные силы. Ее либеральная программа "народного капитализма" в традиционно левой и иногда левацкой Венесуэле напугала людей, что активно благодаря админресурсу подсвечивал и сам Чавес, обвинив сторонницу свободного рынка и "венесуэльскую Маргарет Тэтчер" во всех смертных грехах. В итоге Мачадо набрала менее 4% голосов, а Чавес в очередной раз победил на выборах.

Личный враг Мадуро

После ухода Чавеса из большой политики из-за болезни новой мишенью Мачадо стал его преемник – Николас Мадуро, получивший власть без выборов.

Оппозиционерка встала Мадуро поперек горла, она активно поддерживала народные протесты, которые всколыхнули Венесуэлу в феврале 2014-го (известные как La Salida).

Неудивительно, что новый авторитарный президент Венесуэлы добился отстранения Мачадо из парламента под надуманным предлогом. 31 марта 2014 года Верховный суд Венесуэлы подтвердил решение Национальной ассамблеи о лишении Мачадо депутатского мандата, также ей запретили на год занимать государственные должности. В знак протеста Мачадо организовала большой марш оппозиции, который был жестоко разогнан полицией и нацгвардией.

Несмотря на репрессии Мачадо нашла выход – она стала работать на местном радио Radio Caracas, где начала вести аналитическую программу Contigo: Con María Corina Machado, выходившую в эфир каждый вторник с 13:00 до 14:00. Радиошоу Мачадо стало очень популярным, что позволило оппозиционерке оставаться постоянно в контексте.

Во время протестов 2018 и 2019 года против режима Мадуро Мария Корина Мачадо снова была среди лидеров, однако ушла в тень ради нового лидера оппозиции Хуана Гуайдо, но поддержала его тезис о необходимости иностранного вмешательства в Венесуэле, считая, что Николаса Мадуро невозможно устранить демократическим путем.

Тогда несмотря на ужасный политический и гуманитарный кризис режиму Мадуро удалось устоять. Он в очередной раз закрутил гайки и прибег к репрессиям.

После поражения революции 2019 года оппозиция сделала ставку на выборы президента 2024 как шанс на свержение режима Мадуро.

Мария Корина призвала всех жителей страны принять участие в выборах, отказавшись от предыдущей своей стратегии и призывов к интервенции в Венесуэлу для свержения диктатуры. Мачадо успешно прошла праймериз и была избрана единственным кандидатом от оппозиции. Это напугало режим, который приказал отказать женщине в регистрации в кандидаты в президенты на основании того, что она поддержала международные санкции против Венесуэлы и призвала мир вмешаться, чтобы свергнуть режим Мадуро. Также власти впоследствии забанили еще нескольких соперников Мадуро, чтобы обезопасить свою победу.



Мачадо и Уррутия – лидеры народных протестов в Венесуэле / Фото из Х Мачадо

Впрочем, даже малоизвестный до того адвокат Эдмундо Гонсалес Уррутия, которому позволили остаться в президентской гонке как представителю оппозиции, благодаря поддержке Марии Корины Мачадо получил большой буст и должен был победить Мадуро, если бы голоса считали честно.

По оценкам независимых экспертов, Уррутия на выборах-2024 получил около 50% голосов, тогда как Мадуро – только 18%. Впрочем, это никоим образом не помешало Мадуро "нарисовать" себе победные 51,20%.



Мария Корина Мачадо требует перемен / Фото из Х Мачадо

Откровенные фальсификации и махинации в очередной раз возмутили народ и вызвали новую волну протестов в стране. Их лидером и голосом снова стала Мария Корина Мачадо. Выборы в Венесуэле не были признаны цивилизованным миром, что дало оппозиции надежду на поддержку их активных действий. Впрочем, администрация президента Байдена ограничилась моральной поддержкой, то же самое сделал в начале 2025 года и президент Трамп, а его тогдашний фаворит Илон Маск грозно назвал Мадуро "клоуном и диктатором".

Пока американцы забавлялись написанием постов в соцсетях, Мачадо упорно вызывает огонь на себя. Ее борьба не осталась без внимания Нобелевского комитета, который 10 октября присудил венесуэльской оппозиционерке премию мира.



Мария Корина Мачадо – лауреат Нобелевской премии мира 2025 года / Коллаж Нобелевского комитета

Нобелевская премия мира является сейчас наивысшим достижением Мачадо, но далеко не единственным. Она в разное время была отмечена как лауреат премии Вацлава Гавела, которую вручает Совет Европы, была признана BBC как участница топ-100 самых влиятельных женщин мира в 2018 году, а в 2024 году получила награду Европарламента – премию Сахарова.

Мария Корина Мачадо была замужем, она вышла замуж в 23 года. Ее муж – Рикардо Соса Брангера является предпринимателем и также представителем местной элиты с древней родословной.

Брак представителей "золотой молодежи" продержался 11 лет, в 2001-м пара разошлась. В браке родились трое детей – Ана Корина, Рикардо и Энрике. Из соображений безопасности и из-за политической ситуации в Венесуэле они сейчас проживают за пределами страны.