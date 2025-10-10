10 жовтня Нобелівський комітет в Осло оголосив лауреата Нобелівської премії миру. Ним стала відома лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, залишивши за бортом президента США Дональда Трампа, який хотів цю нагороду, мабуть, найбільше у світі.

24 Канал розповідає, що відомо про Марію Коріну Мачадо, яка обійшла самого Трампа.

Що Трамп говорив про Мачадо та яка нині ситуація в Венесуелі?

Оголошення переможця Нобелівської премії миру відбулося о 12 годині дня за Києвом, коли в США була ще глуха ніч і Дональд Трамп, швидше за все, спав. З огляду на це, він не міг оперативно прокоментувати подію у соцмережах. Але це не означає, що він не писав та не оцінював Мачадо раніше.



Скриншот допису Трампа на підтримку венесуельської опозиції

ЗМІ швидко знайшли його пост за січень 2025 року, в якому Трамп підтримав венесуельську опозицію та її лідерку.

Венесуельська активістка за демократію Марія Коріна Мачадо та обраний президент Гонсалес мирно висловлюють голоси та ВОЛЮ венесуельського народу, разом із сотнями тисяч людей, які виходять на демонстрації проти режиму. Велика венесуельсько-американська спільнота у Сполучених Штатах переважно підтримує вільну Венесуелу і рішуче підтримувала мене. Ці борці за свободу не повинні зазнавати шкоди і МУСЯТЬ залишатися в БЕЗПЕЦІ та ЖИВИМИ!

– написав Трамп, супроводивши свій твіт фото з мітингів за участю пані Мачадо.

До Венесуели нині дійсно прикута увага світу, адже американські ВМС за наказом Трампа нині блокують країну та вирішують, чи буде достатньо звинувачень режиму Мадуро в наркоторгівлі для вторгнення. У цій ситуації норвезький Нобелівський комітет вчинив дійсно дуже тонко, відзначивши лідерку венесуельської опозиції.

Хто така Марія Мачадо і що про неї відомо?

Повне ім'я лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року – Марія Коріна Мачадо Паріска, де Мачадо – прізвище батька, а Паріска – матері. Вона народилась 7 жовтня 1967 року у Каракасі у заможній та шанованій родині. Її мати була відомою психологінею, а батько – бізнесменом та займався металургією. Марія була старшою з 4 сестер.

Марія отримала блискучу за місцевими стандартами освіту. Спершу навчалася в католицькій школі для дівчат у Каракасі, згодом продовжила навчання у США.

Вона має диплом інженера-технолога Католицького університету Андреса Белло (UCAB) як фахівець з фінансів.

Після отримання диплома Мачадо викладала на факультеті промислової інженерії рідного університету, брала участь у World Fellows Program, програмі підготовки лідерів Єльського університету.

Паралельно з освітянською роботою та бізнесом Марія Мачадо відзначилась і в гуманітарній сфері – ще 1992 року вона заснувала благодійний фонд, який опікувався проблемними дітьми в Каракасі. Ця робота заклала основу для подальшої правозахисної діяльності. У 1993 вона приєдналася до громадської організації Súmate (українською – "Приєднуйся"), яка боролася за демократичні зміни у Венесуелі, та стала її лідеркою.

Критикувала режим Уго Чавеса

На початку 2000-х Súmate вже була однією з головних опозиційних сил та виступала як жорсткий критик режиму Уго Чавеса – ультралівого популіста, який прийшов до влади 1999 року та заходився будувати в країні свою версію соціалізму.

Поки були високі ціни на нафту, Чавесу вдавалося підтримувати ілюзію успішних реформ та домогтися, щоб населення не звертало уваги на порушення свободи слова та прав людини. У 2002 опозиція спробувала усунути Чавеса від влади, але люди заколот не підтримали й Чавес повернувся до влади, посиливши репресії.

Гнів Чавеса був спрямований і на Súmate та персонально Марію Мачадо, хоча вона не брала участі в заколоті й виступала тоді за мирну боротьбу. Чавеса буквально дратувало, що молода та успішна жінка (її автократ наполегливо називав не інакше як "буржуазна дамочка", натякаючи на її елітарне походження) його не боїться та збирає великі мітинги у Венесуелі. Також її радо приймали в США, Іспанії, Бразилії та інших країнах. І всюди вона жорстко та по ділу критикувала режим Уго Чавеса.



Мачадо та президент Буш в Овальному кабінеті / Фото з X

На батьківщині у 2005 році на неї завели карну справу, в той самий час про неї як лідерку венесуельської опозиції пише New York Times, а президент Буш приймає в Овальному кабінеті, щоб "дізнатися думку громадянського суспільства щодо демократичних цінностей і поширення демократії, особливо у Венесуелі".

У 2006-му Мачадо звинуватили в державній зраді, але судовий процес так і не розпочався. Це ще більше додало популярності Марії Мачадо і відкрило громадській діячці шлях у велику політику.

11 лютого 2010 року Мачадо пішла з посади голови Súmate та висунула свою кандидатуру до Національної асамблеї (парламенту Венесуели, – 24 Канал). На виборах Мачадо перемогла з потужним результатом у 85%, набравши 235 259 голосів та встановивши національний рекорд народної підтримки для елекційного циклу.

У парламенті Марія Мачадо продовжила опонувати авторитарному режиму Уго Чавеса та викривати його афери та злочини.

У 2012 році політикиня знову кидає виклик Чавесу, цього разу на президентських виборах. Але, видається, переоцінила власні сили. Її ліберальна програма "народного капіталізму" в традиційно лівій та подекуди лівацькій Венесуелі налякала людей, що активно завдяки адмінресурсу підсвічував і сам Чавес, звинувативши прихильницю вільного ринку та "венесуельську Маргарет Тетчер" у всіх смертних гріхах. У підсумку Мачадо набрала менше ніж 4% голосів, а Чавес вкотре переміг на виборах.

Особистий ворог Мадуро

Після відходу Чавеса з великої політики через хворобу новою мішенню Мачадо став його наступник – Ніколас Мадуро, який отримав владу без виборів.

Опозиціонерка стала Мадуро поперек горла, вона активно підтримувала народні протести, які сколихнули Венесуелу в лютому 2014-го (відомі як La Salida).

Не дивно, що новий авторитарний президент Венесуели домігся усунення Мачадо з парламенту під надуманим приводом. 31 березня 2014 року Верховний суд Венесуели підтвердив рішення Національної асамблеї про позбавлення Мачадо депутатського мандата, також їй заборонили на рік обіймати державні посади. На знак протесту Мачадо організувала великий марш опозиції, який був жорстоко розігнаний поліцією та нацгвардією.

Попри репресії Мачадо знайшла вихід – вона стала працювати на місцевому радіо Radio Caracas, де почала вести аналітичну програму Contigo: Con María Corina Machado, що виходила в ефір щовівторка з 13:00 до 14:00. Радіошоу Мачадо стало дуже популярним, що дозволило опозиціонерці залишатись постійно в контексті.

Під час протестів 2018 та 2019 року проти режиму Мадуро Марія Коріна Мачадо знову була серед лідерів, але пішла в тінь заради нового лідера опозиції Хуана Гуайдо, але підтримала його тезу про необхідність іноземного втручання у Венесуелі, вважаючи, що Ніколаса Мадуро неможливо усунути демократичним шляхом.

Тоді попри жахливу політичну та гуманітарну кризу (починаючи з 2014 року країна втратила 75% ВВП, а станом на 2024-й з Венесуели втекли 7 мільйонів людей) режиму Мадуро вдалося встояти. Він вкотре закрутив гайки та вдався до репресій.

Після поразки революції 2019 року опозиція зробила ставку на вибори президента-2024 як шанс на повалення режиму Мадуро.

Марія Коріна закликала всіх мешканців країни взяти участь у виборах, відмовившись від попередньої своєї стратегії та закликів до інтервенції в Венесуелу для повалення диктатури. Мачадо успішно пройшла праймеріз та була обрана єдиною кандидаткою від опозиції. Це налякало режим, який наказав відмовити жінці в реєстрації в кандидати в президенти на підставі того, що вона підтримала міжнародні санкції проти Венесуели та закликала світ втрутитись, щоб повалити режим Мадуро. Також влада згодом забанила ще кількох суперників Мадуро, щоб убезпечити свою перемогу.



Мачадо та Уррутія – лідери народних протестів у Венесуелі / фото з Х Мачадо

Втім, навіть маловідомий до того адвокат Едмундо Гонсалес Уррутія, якому дозволили залишитися в президентських перегонах як представнику опозиції, завдяки підтримці Марії Коріни Мачадо отримав великий буст і мав перемагати Мадуро, якби голоси рахували чесно.

За оцінками незалежних експертів, Уррутія на виборах-2024 отримав близько 50% голосів, тоді як Мадуро – лише 18%. Втім, це жодним чином не завадило Мадуро "намалювати" собі переможні 51,20 %.



Марія Коріна Мачадо вимагає змін / Фото з Х Мачадо

Відверті фальшування та махінації вкотре обурили народ і спричинили нову хвилю протестів в країні. Їх лідером та голосом знову стала Марія Коріна Мачадо. Вибори у Венесуелі не були визнані цивілізованим світом, що дало опозиції надію на підтримку їх активних дій. Втім, адміністрація президента Байдена обмежилась моральною підтримкою, те саме зробив на початку 2025 року і президент Трамп, а його тодішній фаворит Ілон Маск грізно назвав Мадуро "клоуном і диктатором".

Поки американці забавлялися написанням постів у соцмережах, Мачадо вперто викликає вогонь на себе. Її боротьба не залишилась поза увагою Нобелівського комітету, який 10 жовтня присудив венесуельській опозиціонерці премію миру.



Марія Коріна Мачадо – лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року / Колаж Нобелівській комітет

Нобелівська премія миру є наразі найвищим досягненням Мачадо, але далеко не єдиним. Вона в різний час була відзначена як лауреатка премії Вацлава Гавела, яку вручає Рада Європи, була визнана BBC як учасниця топ 100 найвпливовіших жінок світу у 2018 році, а у 2024 році отримала відзнаку Європарламенту – премію Сахарова.

Марія Коріна Мачадо була одружена, вона вийшла заміж у 23 роки. Її чоловік – Рікардо Соса Брангера є підприємцем і також представником місцевої еліти з давнім родоводом.

Шлюб представників "золотої молоді" протримався 11 років, у 2001-му пара розійшлася. У шлюбі народилися троє дітей – Ана Коріна, Рікардо та Енріке. З міркувань безпеки та через політичну ситуацію у Венесуелі вони наразі проживають за межами країни.