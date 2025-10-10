Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Nobel Prize.

Кто получил Нобелевскую премию мира в 2025 году?

Мария Корина Мачадо является лидером демократического движения в Венесуэле. Она выступает за демократию, которую постоянно продвигает в народ. Именно за это Норвежский Нобелевский комитет решил присудить ей нынешнюю премию мира.

Она получает Нобелевскую премию мира за свой неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. Как лидер демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке в последнее время,

– говорится в сообщении.

Мария Корина Мачадо в свое время объединила оппозицию, благодаря чему удалось найти общий язык в требовании свободных выборов и представительного правительства.



Мария Корина Мачадо – победительница нобелевской премии мира в 2025 году / Фото The Nobel Prize

Госпожа Мачадо борется за демократию во время, когда она находится под угрозой. В свое время Венесуэла превратилась из относительно демократической и процветающей страны в жестокое государство. Страна столкнулась с гуманитарным и экономическим кризисом. Почти 8 миллионов человек покинули страну.

Авторитарный режим Венесуэлы чрезвычайно затруднял политическую работу. А Мария Корина Мачадо основала организацию Súmate, занимается демократическим развитием. Женщина еще более 20 лет назад выступала за свободные и честные выборы. Ее известная фраза об избрании руководителей государства звучала так: "Это был выбор бюллетеней вместо пуль".

Стоит отметить! В январе 2025 года другой кандидат на получение Нобелевской премии мира Дональд Трамп опубликовал фото, где Мария Корина Мачадо и избранный президент Гонсалес "мирно выражали голоса и волю венесуэльского народа с сотнями тысяч людей, которые выступают против режима". Тогда американский лидер отметил, что большая венесуэльская община в США преимущественно поддерживает свободную Венесуэлу и, в частности, поддержала его на президентских выборах.

Госпожа Мачадо работала на политических должностях, все время выступая за независимость судебной власти, права человека и народное представительство. Мария Корина Мачадо годами работала над свободой венесуэльского народа. В 2024 году женщина была кандидатом в президенты от оппозиции, но режим заблокировал ее кандидатуру.

Сама же Мачадо поддержала на выборах представителя Эдмундо Гонсалеса Уррутию. Тогда при ее содействии сотни тысяч волонтеров мобилизовались, несмотря на политические разногласия.

За свою деятельность Мария Корина Мачадо была вынуждена скрываться в течение прошлого года. Ей угрожали. Но женщина решила остаться в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей.

Мария Корина Мачадо соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля по избранию лауреата Премии мира. Она объединила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она непоколебимо поддерживает мирный переход к демократии. Мария Корина Мачадо доказала, что инструменты демократии являются также инструментами мира,

– рассказали организаторы премии.

