Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ вручить ему Нобелевскую премию мира за решение семи военных конфликтов станет для Америки оскорблением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Какие войны на самом деле завершил Трамп?

Трамп отмечает, что он помог положить конец семи международным конфликтам. Среди них – Армения и Азербайджан, Индия и Пакистан, Израиль и Иран, а также ряд противостояний в Юго-Восточной Азии.

Сейчас американский президент активно работает над прекращением боевых действий между Израилем и ХАМАС в Газе, призывая последнего принять предложенный им мирный план.

В рамках своего плана Трамп возглавит "совет мира", который будет заниматься управлением и реконструкцией Газы. Такой документ одобрили министры иностранных дел Пакистана, Индонезии, Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Саудовской Аравии и Катара. Однако отметили, что соглашение стоит еще доработать.

По словам президента, еще одним серьезным для него дипломатическим испытанием является решение войны в Украине.

Как на Нобелевскую премию Трампа реагируют лидеры стран?

Президент США заручился международной поддержкой в своей борьбе за Нобелевскую премию.

Он уже номинирован Пакистаном, Камбоджей, Израилем и законодателями-республиканцами благодаря продвижению своей роли в переговорах о прекращении различных глобальных противостояний.

Белый дом публично заявляет, что Трампу давно следовало вручить такую премию и настаивает на ее получении уже в декабре.

