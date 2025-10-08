Политолог из США Рамиз Юнус в эфире 24 Канала объяснил, что такая активность Трампа может быть попыткой повлиять на решение комитета. Премия мира, по его словам, все больше превращается в инструмент политического давления, который используют в собственных интересах.

Как политика Норвегии влияет на решение Нобелевского комитета?

Рамиз Юнус считает, что Нобелевский комитет не является полностью независимым и действует под влиянием политической конъюнктуры Норвегии. В его состав входят бывшие политики, министры и юристы, которых избирают на определенный срок, поэтому принятые решения часто отражают позицию правительства страны. Это особенно заметно сейчас, когда Норвегия является одним из самых активных союзников Украины.

Когда видишь, что в течение ста лет от этой независимости ничего не осталось, понимаешь: даже на пятерых членов комитета есть политическое влияние,

– объяснил Рамиз Юнус.

Страна открыто демонстрирует солидарность с Киевом: украинские флаги висят на государственных учреждениях и посольствах в Осло. Такой общественный настрой создает благоприятную почву для влияния на решение комитета по лауреату премии мира.

Как риторика Трампа связана с Нобелевской премией?

Период отбора кандидатов на Нобелевскую премию мира совпал с резким изменением риторики Дональда Трампа. Он начал чаще говорить об Украине, заявлять о возможности мира и подчеркивать собственную роль в урегулировании конфликтов. Такая активность выглядит как попытка использовать тему войны для усиления своего политического имиджа.

Мы слышим резкое изменение риторики в Белом доме: появляется тематика Tomahawk и другие заявления, которые создают положительный информационный фон для Нобелевского комитета,

– объяснил Юнус.

Такие шаги могут быть попыткой повлиять на решение комитета. Заявления Трампа создают впечатление подготовки к действиям, которые должны укрепить его миротворческий образ в теме войны России против Украины.

Украина как главный фактор для миротворческого имиджа Трампа

Война России против Украины может стать решающим фактором для политического будущего Дональда Трампа. Если он действительно хочет получить Нобелевскую премию мира, то должен продемонстрировать конкретные действия, а не только громкие заявления. Именно украинский вопрос, по мнению аналитика, станет главным испытанием для американского политика.

Если Дональд Трамп на самом деле хочет получить эту премию, он должен сделать реальный, предметный шаг. И это касается прежде всего темы Украины и российско-украинской войны,

– подчеркнул политолог.

Любые действия или решения в этом направлении могут определить, будет ли мир воспринимать его как миротворца. Нынешняя риторика Трампа, которая совпадает с периодом отбора кандидатов на Нобелевскую премию, выглядит как попытка подготовить почву для будущего политического шага.

