Украинцы поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов и ключевых предприятий на территории России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Колоссальный провал для России: кто еще занервничал из-за возможной передачи Tomahawk

Что известно о поражении российских целей Украиной?

Украинцы попали в завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом 6 октября 2025 года сообщил Генштаб ВСУ. Это предприятие входит в число ключевых в России. Там изготавливают боеприпасы для авиации и артиллерии, авиабомбы, боеприпасы для ПВО и противотанковые ракеты.

Еще одной успешной операцией можно считать удар по морскому нефтяному терминалу, в оккупированной Феодосии. Он является крупнейшим в оккупированном Крыму, емкостью около 250 000 кубометров. Там россияне перекачивают нефть и нефтепродукты для обеспечения топливом российских военных в Украине.

Также в Феодосии украинская армия поразила железнодорожную станцию Айвазовская.

По словам военного российского блогера, украинские беспилотники попали в Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а агентство Reuters 6 октября сообщило о попадании украинских дронов в нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

Из-за обстрелов "Киришинефтеоргсинтез" с 3 на 4 октября остановил самую мощную CDU-6. Ремонт займет около месяца.

К слову! CDU-6 – это установка дистилляции нефти, которая перерабатывает 8 миллионов тонн в год, или 160 тысяч баррелей в день. Это около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.

Как дальнобойные удары Украины повлияют на Россию?

Как сообщают аналитики из Института изучения войны, атаки Украины на критическую инфраструктуру России напрямую влияют на внутренний рынок бензина врага. Обостряют его дефицит и провоцируют "скачки" цен. Россиянам грозит рост инфляции и экономическая нестабильность.

Что известно о прошлых ударах по территории России?