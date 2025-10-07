Президент США отметил, что сначала хочет узнать, как украинцы планируют использовать ракеты. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что может ускорить решение Трампа и как передача Tomahawk повлияет на ситуацию внутри России.

Почему о Tomahawk заговорили именно сейчас?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что последние заявления Дональда Трампа имеют свою подоплеку. Они подтверждают принципиальное изменение позиций американского президента, особенно в вопросе помощи Украине.

Для победы над Россией прежде всего важна военная составляющая. Говорится о передаче различных средств, обмен разведданными, закрытие неба. Сейчас эти договоренности начинают реализовывать. Украина получает от США оружие, которое покупают наши партнеры. В перспективе это позволит начать стратегическую наступательную операцию.

Это угроза проигрыша на фронте для режима Путина. Почему он так активизировался по Tomahawk? Путин даже сказал, что это будет ухудшением отношения России и США, ведь понимает, что Украина эффективно меняет позицию Трампа,

– подчеркнул генерал армии.

Пока ракеты только стали предметом переговоров. Понятно, что их не будет в первых пакетах помощи, но глава Кремля очень негативно на это реагирует. Здесь важно и то, что Путин не собирается идти на реальные шаги для завершения войны.

"Трамп не просто так заговорил о Tomahawk. В США четко просчитывают, какие сигналы давать России. Трамп сказал, что Tomahawk предоставят, но при условии, что это не создаст эскалации", – заметил Николай Маломуж.

Это еще один сигнал Москве, что американский президент может принять окончательное решение по ракетам, глядя на реакцию России. Прежде всего относительно того, готов ли Путин на реальные переговоры.

Если нет, то передача дальнобойного вооружения станет вполне реальным. Ведь другие методы давления не работают, Путин реагирует только на критические элементы влияния, те, которые создают предпосылки проигрыша на фронте и падения экономики России.

Какое событие может ускорить решение Трампа?

По мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана, на ход событий может повлиять саммит в Южной Корее. Уже 31 октября Дональд Трамп, вероятно, встретится с Си Цзиньпином на полях азиатско-тихоокеанского саммита.

Именно эта встреча может определить дальнейшее распределение сил. Ведь президент США хочет продемонстрировать своему китайскому коллеге мощности американского оружия, возможности его применить и силу Америки. Сделать это можно руками украинцев.

Трампу важно показать применение американского оружия. Где сейчас он может это сделать? Только по России. Поэтому страну-агрессора могут использовать в роли "мальчика для битья",

– сказал Роман Свитан.

По его словам, если Украина все-таки нанесет удар Tomahawk по России – это станет колоссальным провалом российской ПВО, а также мощным ударом по Китаю. Ведь всем известно, что Кремль полностью зависит от Пекина.

К тому же, как заметил политолог Петр Олещук, ракеты являются весомым фактором давления на Россию. После их получения мы сможем говорить с Путиным на его языке – языке силы. Ведь слабость, которую когда-то демонстрировал Запад, привела к созданию путинского режима в его нынешнем виде.

Могут ли Tomahawk изменить ход войны?

Судя по последним заявлениям Трампа его решение по ракетам действительно является положительным. Такое мнение высказал доктор философских наук, политический эксперт Андрей Городницкий. Но он акцентировал на том, что о Tomahawk не стоит думать как о "чудо – оружии", которое сразу поможет нам победить в войне.

Например, украинская ракета "Фламинго" даже лучше по всем параметрам и ниже в цене. Поэтому как политическая поддержка Украины – решение Трампа действительно полезно, это своеобразный переход "красной линии" для США, но маловероятно, что Tomahawk кардинально изменят ход войны.

Если он даст Tomahawk – это прекрасно, они будут летать. Но будет ли это кардинальным изменением на фронте? Скорее всего, нет. Но многое зависит от количества. А мы помним, что американские склады пустые,

– подчеркнул эксперт.

Украине нужны сотни ракет, а столько точно нет у Соединенных Штатов. Поэтому мы больше говорим о политически составляющей, а не военной. Ведь предоставление дальнобойного оружия негативно повлияет на отношения России и США. Для Украины такой ход событий является выгодным.

