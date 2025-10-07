Президент США наголосив, що спершу хоче дізнатися, як українці планують використати ракети. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що може пришвидшити рішення Трампа та як передача Tomahawk вплине на ситуацію всередині Росії.

Чому про Tomahawk заговорили саме зараз?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що останні заяви Дональда Трампа мають своє підґрунтя. Вони підтверджують принципову зміну позицій американського президента, особливо у питанні допомоги Україні.

Для перемоги над Росією насамперед важлива військова складова. Мовиться про передачу різних засобів, обмін розвідданими, закриття неба. Наразі ці домовленості починають реалізовувати. Україна отримує від США зброю, яку купують наші партнери. У перспективі це дозволить почати стратегічну наступальну операцію.

Це загроза програшу на фронті для режиму Путіна. Чому він так активізувався щодо Tomahawk? Путін навіть сказав, що це буде погіршенням відносини Росії та США, адже розуміє, що Україна ефективно змінює позицію Трампа,

– наголосив генерал армії.

Поки ракети лише стали предметом переговорів. Зрозуміло, що їх не буде у перших пакетах допомоги, але очільник Кремля дуже негативно на це реагує. Тут важливо й те, що Путін не збирається йти на реальні кроки для завершення війни.

"Трамп не просто так заговорив про Tomahawk. У США чітко прораховують, які сигнали давати Росії. Трамп сказав, що Tomahawk нададуть, але за умови, що це не створить ескалації", – зауважив Микола Маломуж.

Це ще один сигнал Москві, що американський президент може ухвалити кінцеве рішення щодо ракет, дивлячись на реакцію Росії. Насамперед щодо того, чи готовий Путін на реальні переговори.

Якщо ні, то передача далекобійного озброєння стане цілком реальним. Адже інші методи тиску не працюють, Путін реагує тільки на критичні елементи впливу, ті, які створюють передумови програшу на фронті й падіння економіки Росії.

Яка подія може пришвидшити рішення Трампа?

На думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта і льотчика-інструктора Романа Світана, на перебіг подій може вплинути саміт у Південній Кореї. Вже 31 жовтня Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Сі Цзіньпіном на полях азійсько-тихоокеанського саміту.

Саме ця зустріч може визначити подальший розподіл сил. Адже президент США хоче продемонструвати своєму китайському колезі потужності американської зброї, можливості її застосувати та силу Америки. Зробити це можна руками українців.

Трампу важливо показати застосування американської зброї. Де зараз він може це зробити? Тільки по Росії. Тому країну-агресорку можуть використати у ролі "хлопчика для биття",

– сказав Роман Світан.

За його словами, якщо Україна все-таки завдасться удару Tomahawk по Росії – це стане колосальним провалом російської ППО, а також потужним ударом по Китаю. Адже всім відомо, що Кремль повністю залежить від Пекіна.

До того ж, як зауважив політолог Петро Олещук, ракети є вагомим фактором тиску на Росію. Після їхнього отримання ми зможемо говорити з Путіним його мовою – мовою сили. Адже слабкість, яку колись демонстрував Захід, призвела до створення путінського режиму у його теперішньому вигляді.

Чи можуть Tomahawk змінити хід війни?

Судячи з останніх заяв Трампа його рішення щодо ракет справді є позитивним. Таку думку висловив доктор філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький. Але він акцентував на тому, що про Tomahawk не варто думати як про "диво – зброю", яка одразу допоможе нам перемогти у війні.

Наприклад, українська ракета "Фламінго" є навіть кращою за усіма параметрами та нижчою в ціні. Тому як політична підтримка України – рішення Трампа справді корисне, це своєрідний перехід "червоної лінії" для США, але малоймовірно, що Tomahawk кардинально змінять хід війни.

Якщо він дасть Tomahawk – це прекрасно, вони літатимуть. Але чи буде це кардинальною зміною на фронті? Скоріш за все, ні. Але багато чого залежить від кількості. А ми пам'ятаємо, що американські склади пусті,

– підкреслив експерт.

Україні потрібні сотні ракет, а стільки точно немає у Сполучених Штатів. Тому ми більше говоримо про політично складову, а не військову. Адже надання далекобійної зброї негативно вплине на відносини Росії та США. Для України такий перебіг подій є вигідним.

